«حياة كريمة» تعلن الانتهاء من 3 مشرعات خدمية في «الحسنية» بنسبة 100%

يسير قطار حياة كريمة بخطى كبيرة وملموسة، على أرض الواقع، محققا إنجازات غير مسبوقة منذ إعلان المبادرة من قبل رئيس الجمهورية، مستهدف إنهاء معاناة القرى الأشد فقرا بالريف المصري، إذ جاءت بمثابة شعاع نور حاملا معه البسمة والأمل لتوفير معيشة كريمة لهم، فقد ظل الريف مهمشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية سعود مركز الحسنية

وأعلنت المبادرة الرئاسية، الانتهاء من مجمع خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من نقطة إسعاف سعود، بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى متابعة أعمال مشروع مركز تنمية الأسرة، التي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 50%، ؜فضلا عن الأعمال الجارية من عملية توصيل الغاز الطبيعي لأهالي القرية، وذلك بالتزامن مع بداية أسبوع جديد من محافظة الشرقية بقرية سعود، ومركز الحسنية.

توفير فرص عمل و تطوير منازل الفئات الأشد فقرا

حياة كريمة تعمل على تطوير كل مناحي الحياة، ضمن الخطة المرسومة لها بالتعاون ما بين الوزارات، والمجالس المحلية بالقرى والنجوع والكفور المدرجة ضمنها، إذ تتوالى إنجازاتها في المحافظات لتحقيق المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس لتطوير الريف المصري، من خلال إقامة مشروعات تطوير لأول مرة.

وتنوعت المشروعات بين البنية التحتية، مشروعات الخدمات، دعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرا، التدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.