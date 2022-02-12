سقوط «الدكتور» وبحوزته 450 قرصا مخدرا بالفيوم

خطة محكمة وضعها ضباط مركز شرطة الفيوم، ليتمكنوا من ضبط «الدكتور» أحد أخطر العناصر الإجرامية الخطرة، والمتخصص في تجارة العقاقير والأقراص المخدرة في قرى مركز الفيوم، حيث أُعدت أكمنة ثابتة ومتحركة.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم متلبساً خلال قيامه ببيع أقراص مخدرة، وبحوزته كمية منها، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، حيث جرى اصطحابه لمركز الشرطة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للجهات المختصة التي تولت التحقيق.

بلاغ بالقبض على «الدكتور»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم، من القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة والذي تخصص في الإتجار في الأقراص المخدرة، وذلك عقب خطة محكمة وضعها ضباط القسم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث.

ضبط المتهم وبحوزته 470 قرصا مخدرا

وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، حتى تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على «إسلام.م»، 39 سنة، عامل، وشهرته «الدكتور»، ومقيم بقرية دمشقين بنطاق المركز، والذي تم ضبطه متلبساً خلال توزيعه العقاقير المخدرة على عملائه من المدمنين وراغبي التعاطي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 470 قرصا مخدرا تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه.

الاتجار في الأقراص المخدرة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، لتحقيق الثراء السريع جراء بيع المواد المخدرة، وتحقيق أموال طائلة من تلك التجارة.

وتحرر بالواقعة المحضر رقم 740 إداري مركز شرطة الفيوم لسنة 2022، وتم تحريز المضبوطات، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.