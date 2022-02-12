إيقاف مسؤول اتحاد السلة وتحويله للتحقيق.. والمجلس يؤكد دعمه للزمالك

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تحويل المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للتحقيق، وإيقافه عن العمل للتحقيق معه، فيما نُشر على هامش مباراة الزمالك وبورجوس، والاستماع إلى أقواله بشأن ما حدث.

وأكّد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الدعم الكامل لنادي الزمالك خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي يمثل فيها مصر وإفريقيا بصفته بطلًا للقارة.

للمزيد من التفاصيل أضغط هنا.