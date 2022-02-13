إصابة 3 في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، في انقلاب سيارة على جانب الطريق، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بلاغا، يفيد بوجود مصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

اختلال عجلة القيادة وانفجار الإطار الأمامي

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عادل م ر ع»، 33 سنة، سائق، ويقيم في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة بسوهاج

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمة بالقدم اليمنى، و«سعيدة ش ع ا إ»، 37 سنة، ربة منزل، وتقيم في أرمنت الأقصر، بجرح بالجبهة، و«ش ع ا إ»، 38 سنة، ربة منزل، وتقيم في مدينة الخصوص بالقليوبية، باشتباه كسر باليد اليسرى، ونُقل المصابون من مستقلي السيارة لمستشفى سوهاج العام.

رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، ورُفعت آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.