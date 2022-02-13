بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس بميكروباص بالعلمين الجديدة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وإصابات ضحايا حادث العلمين الجديدة

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى جميع المصابين في حادث تصادم أتوبيس بميكروباص؛ اليوم الأحد. وتنشر «الوطن» الأسماء وحالات المصابين، وهم حسني شحاتة أبو الحسن، 43 سنة، من قنا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى؛ وسليمان عبدالحميد حسين، 37 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم؛ ومحمد أحمد أبو الحسن، 26 سنة، من قنا، مصاب بجروح بالشفة وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب زياد حسن محمد، 26 سنة، من الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ ومحمد فوزي محمد، 21 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ وعبدالفتاح عبدالعال عبدالفتاح، 30 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم؛ ووليد محمد أحمد مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

ويُجرى استكمال الفحوصات الطبية لهم من أشعة وتحاليل، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من الفريق الطبي الانتشار السريع بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور بالساحل الشمالي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.