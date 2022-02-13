«الزراعة» تبحث آليات تنفيذ قرارات «الوزراء» بالحفاظ على الأراضي الخصبة

في إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، والذي وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء.

وعقد اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسؤولي حماية الأراضي بالوزارة لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كل إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية، وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

«القصير» خلال الاجتماع أشاد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

ضرورة رفع درجة الاستعداد

وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات، حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسؤولي الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي حالة تعد من خلال التنسيق بين كل أجهزة الدولة المختلفة.