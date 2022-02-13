تجديد حبس سيدة وزوجها لاتهامهما بتعذيب ابنتها حتى الموت بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار محمد البليشي رئيس نيابة مركز المحلة، بضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة تعذيب الطفلة «كارما .م»، 3 سنوات، على أيدي أمها وزوجها، جراء التعدي عليها بالضرب المبرح بواسطة أداة حادة والعصي وأعقاب السجائر بنطاق قرية عياش بمركز المحلة الكبرى.

واستمعت النيابة العامة في تحقيقاتها إلي أقوال المتهمين وأفراد من شهود العيان من الجيران وأقارب الطفلة الضحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سماع أقوال شهود عيان

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط أم الطفلة وزوجها، لاتهامهما في ارتكاب واقعة تعذيب طفله الزوجه بالضرب والحرق بالسجائر في أماكن حساسة من جسدها.

كما قررت النيابة تجديد حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

تجديد حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور قسم مركز المحلة، يفيد ورود بلاغ من علاء أنور، بتعرض نجلته «كارما» تبلغ من العمر سنتين، وتعرضها بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسدها بسبب تعذيبها على أيدي زوج والدتها ووالدتها «أ . م . ال»، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث قسم مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث الى محل البلاغ، ومن خلال الكشف المبدئى على جثة الطفلة.

ضبط الأم وزوجها ونقل الجثة إلى المستشفى

كما أفادت التحريات الأمنية وجود آثار للتعذيب وعلامات حرق بسبب أكفاء سجائر على جسدها، إضافة الى كدمات وسحجات فى مختلف انحاء الجسد.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط زوج الأم والأم، ونقل الجثة الى مستشفى المحلة العام التوقيع الكشف الطب الشرعى عليها واستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وتجدبد حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .