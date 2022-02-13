إعادة انتخاب فرانك شتاينماير رئيسا لألمانيا للمرة الثانية

أعيد منذ قليل، انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي قالت وسائل إعلام عدة إنه كان الأقرب ليستمر في منصبه، خاصة مع قدرته على الدفاع عن الديمقراطية وقيم التعايش في ألمانيا على مدار السنوات الماضية، في مواجهة اليمين المتطرف، وفي ظل جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الانتخابات لم تجر كالمعتاد في مبنى الرايخستاج، وفق التقاليد الألمانية، وإنما اجتمع الناخبون في مكان مقابل لمبنى المستشارية الألمانية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

3 مرشحين نافسوا «شتاينماير» أمام الجمعية الفيدرالية الألمانية

وتنافس أمام «شتاينماير» 3 مرشحين آخرين اقترحهم اليسار الراديكالي واليمين المتطرف وحزب صغير من أصل بافاري، لكن وكالة «فرانس برس» كانت قالت إنه يحظى بإجماع كبير بين أعضاء الجمعية الفيدرالية الألمانية، خلال الاقتراع السري الذي عقد بالفعل منذ قليل، وأعلنت النتيجة بفوزه.

وتتكون الجمعية الفيدرالية الألمانية من نواب من البوندستاج، وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب، أي 1472 ناخبا، يقترعون بشكل سري لاختيار الرئيس، إذ أن الرئيس الألماني لا ينتخب بشكل مباشر من الشعب.

إجماع كبير حول «شتاينماير» ضمن له الفوز بولاية ثانية

ويمثل الرئيس الألماني الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو صاحب شعبية كبيرة مع ملامح وجهه التي تعرف دائما بالابتسامة التي ترافقها «الغمازات»، وإلى جانب ذلك فهو مدعوم الائتلاف الحكومي بقيادة حزبه المتحالف مع الخضر والليبراليين إلى جانب قطاع كبير من المحافظين، وهي توليفة مثالية للفوز بالانتخابات الرئاسية مرة ثانية.

ويمتلك «شتاينماير» رصيدا سياسيا كبيرا وخبرة دبلوماسية أيضا كبيرة، إذ أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما شغل منصب رئيس ألمانيا عام 2017، وقبل ذلك كان وزيرا للخارجية، وشغل المنصب مرتين خلال فترة ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.