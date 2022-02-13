7 معلومات عن الرئيس الألماني المعاد انتخابه.. يدعمه الائتلاف الحاكم والمعارضة

أعلنت السلطات الألمانية إعادة انتخاب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، لولاية ثانية كرئيس لألمانيا الاتحادية، وأعاد النواب والمندوبون الألمان من جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، انتخاب شتاينماير لولاية ثانية.

وحصل شتاينماير 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا هم أعضاء الجمعية الاتحادية «بوندسفيرساملونج» في برلين، والتي تتألف من أعضاء البرلمان الألماني إلى جانب عدد من المندوبين، الذين اختارتهم الولايات الـ16 في ألمانيا الاتحادية.

أبرز المعلومات عن الرئيس الألماني

- الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يبلغ من العمر 66 عاما.

- ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي.

- خدم فترتين كوزير خارجية لأنجيلا ميركل.

- شغل سابقا منصب كبير موظفي المستشار جيرهارد شرودر.

- 85 % من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا يعتقدون أنه يقوم بعمل جيد.

- يتمتع بدعم كل من الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة المحافظة.

- تولى رئاسة ألمانيا في عام 2017,

وقال الرئيس الألمانى في خطاب أمام الجمعية الاتحادية بعد انتخابه: «أنا مسؤول عن كل الأفراد الذين يعيشون في بلدنا، أنا لا أنتمي إلى حزب، نعم لكنني لست محايدا عندما يتعلق الأمر بقضية الديمقراطية».

وأضاف: «كل من يناضل من أجل الديمقراطية سوف يجدني إلى جانبه، ومن يهاجمها سأكون خصمه».

المرشحون المنافسون للرئيس الألماني

يشار إلى أن المرشحين الثلاثة الآخرون المنافسون للرئيس الألماني، هم اليساري جيرهارد ترابرت يبلغ من العمر 65 عاما، الذي رشح نفسه عن حزب اليسار المعارض، والفيزيائي ستيفاني جيباور، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي رشحته مجموعة المصوتون الأحرار، وماكس أوتي ويبلغ من العمر 57 عاما، وهو اقتصادي محافظ جرى اختياره من حزب البديل، من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

جدير بالذكر أنه كان من بين المندوبين الذين اختارتهم الولايات الألمانية بعض الشخصيات المعروفة، في مقدمتهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ومدرب كرة القدم الوطني هانسي فليك، وعالم الفيروسات البارز كريستيان دروستن، وعازف البيانو إيجور ليفيت.