اقتصادي: طرح شركات الدولة بالبورصة يزيد نمو ملكية المواطنين لأسهمها

قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي، إن طرح الشركات التابعة للدولة في البورصة المصرية، سيساعد في نمو ملكية المواطنين في تلك الشركات، عبر نظام الأسهم، كما سيشعرون بأنهم شركاء في التنمية، وإدارة تلك المؤسسات، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من شعور المواطنين على الانتماء للوطن، كما سيكونوا شركاء في عوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي والأرباح، التي تدرها تلك المؤسسات.

شادي: المواطنين سيكونوا شركاء في عوائد تلك المشروعات

أضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن طرح أسهم تلك الشركات في البورصة، سيوفر تمويلا للشركات من أجل تمويل التوسعات، بدلا من الاتجاه للاقتراض أو القروض، التي تؤثر على العملية الإنتاجية، «الشركات هتستفيد أنها هتزود رأس مالها، وكمان المواطنين هيكونوا شركاء في عوائد تلك المشروعات».

شادي: البرنامج الذي جرى الإفصاح عنه مؤخرا برنامج كبير يشمل كل القطاعات

أوضح أن البرنامج الذي جرى الإفصاح عنه مؤخرا، برنامج كبير يشمل كل القطاعات، قطاع التصنيع والقطاع المصرفي والغزل والنسيج، «ده جه علشان يحقق للمواطنين والمستثمرين، كل الاختيارات المطروحة للاستثمار، كالسلاسل التجارية والمصارف والبترول، وده هيوسع قاعدة الملكية، ويتيح للأفراد من الداخل أو الخارج للاستثمار في تلك الشركات».

وأكد أن الدولة مصرة على فتح مجال أكبر للقطاع الخاص، من أجل الاستثمار، بعدما نفذت الدولة مشروعاتها التنموية، وأحدثت الدفعة الأولى للاقتصاد المصري، وبالتالي فتسعى حاليا، إلى إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، كونه شريك رئيسي في التنمية، والقطاع الخاص لديه أكبر قدرة ومرونة في الحفاظ وتوفير فرص عمل.