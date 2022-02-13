العثور على جثة شخص مجهول الهوية في فرع رشيد بالمنوفية

شهدت قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل فرع رشيد المار بقرية بير شمس، حيث انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر قرية بير شمس التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق للتحقيق في الواقعة ومعرفة ملابساتها.

أهالي قرية بير شمس: الجثة كانت متحللة

وأكد عدد من أهالي قرية بير شمس في الباجور لـ«الوطن»، أن الجثة كانت طافية في فرع رشيد الذي يمر عبر القرية، مضيفين «الجثة كانت متحللة ما يوحي بأنها موجودة في المياه قبل عدة أيام وجرى إبلاغ قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان».