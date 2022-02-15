تبدأ اليوم.. مواعيد وإجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بالعبور الجديدة

يبدأ جهاز مدينة العبور الجديدة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022، في تسليم دفعة جديدة، من وحدات «سكن مصر»، للفائزين بها، وذلك ضمن المرحلة الثالثة، من المشروع السكني، بإجمالي 288 وحدة سكنية، بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، على أن يستمر تسليم الوحدات السكنية، حتى يوم الخميس الموافق 31/3/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، في بيان لها.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

- سيتم تسليم وحدات العمارة 85، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 86، يوم الأحد 20/2/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 90، يوم الثلاثاء 22/2/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 91، يوم الأحد 27/2/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 92، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022.

- سيتم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022.

- سيتم وحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022.

- سيتم تسليم وحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022.

- تم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

- على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك.

- ثم التوجه إلى جهاز المدينة لاستلام الوحدات السكنية المخصصة للعميل الفائز بها.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولي اهتماما كبيرا بالمدن الجديدة، من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المشروعات، ومنها مشروعات الإسكان المتوسط.