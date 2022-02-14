تنفيذ 63 ألف حكم قضائي وأدوية مهربة بـ400 ألف جنيه خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 155 قطعة سلاح ناري بحوزة 129 متهما، وتنفيذ 63644 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضمّ 4 متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة.

ضبط 217 قضية مخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 217 قضية مخدرات بإجمالي 231 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 15٫395 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 7٫755 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫833 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫255 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫113 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 593 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 132 جراما، و994 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 35 متهما هاربا، وضبط 20 بتهمة ارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 176 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22625 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم.

ضبط 19779 مخالفة مرورية

ووجّه قطاع الأمن العام حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 5123 حكما قضائيا متنوعا، كما أسفرت جهود إدارات المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 19779 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالجسم، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه حال وجود المصاب بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7598 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7548 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 721 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 204 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 930 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 3919 قضية متنوعة في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 13263 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 519 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 124 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص، وضبط 1440 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ونجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و37 في مجال الأمن العام، وضبط 1620 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وعثرت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرو، على 473 كيلو جرام لحوم «مفروم، شاورمة، كبده، برجر، ودواجن»، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل محل كبده بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبمواجهة مالك المحل اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مروجي أدوية مستوردة عبر فيس بوك

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ إحدى الصفحات على فيس بوك، عرضت أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً المخدرة والمحظور تداولها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحة وهما أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بالجيزة، وممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال إنشاء الصفحة المشار إليها على فيس بوك، واستخدامها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهما 60 عبوة أدوية مستوردة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للأدوية المضبوطة بـ400 ألف جنيه، وقيمة الرسوم الجمركية المُستحقة على الأدوية المهربة بـ950 ألف جنيه، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنّهما تحصلا على الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول الأجنبية.

كما جرى ضبط مصنع عشوائي دون ترخيص لإنتاج وتعبئة مركزات الأعلاف الخاصة بالأسماك والحيوانات الأليفة بمضبوطات بلغت 26 طن مواد خام ومنتج نهائي لمركزات وإضافات أعلاف مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنعين عشوائين دون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأعشاب الطبية وزيوت الطعام والمواد الغذائية، بمضبوطات بلغت 204٫3 طن مواد غذائية دون ترخيص ومجهولة المصدر، وضبط مصنعين عشوائين دون ترخيص لعادة تدوير المخلفات والفضلات وتحويلها لخام البلاستيك لإنتاج وتداول الفحم النباتي، بمضبوطات بلغت 118 طن مواد خام ومنتج نهائي لخام البلاستيك، 50 طن مواد خام لفحم نباتي مجهول المصدر ومغشوشة ومقلدة ومُعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، واتخذت الإجراءات القانونية.