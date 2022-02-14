تفاصيل الجلسة الحوارية بـ«إيجبس 2022».. COP27 طوق نجاة لأفريقيا

ناقشت الجلسة الوزارية التي جاءت بعنوان «رؤية موحدة للتحول الطاقي في أفريقيا»، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الرؤية الأفريقية في التحول الطاقي، والتي يتم النقاش حولها حاليا تمهيدا لطرحها على قمة الأطراف المناخية Cop27 والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

أفريقيا من أقل القارات المسببة للانبعاثات الضارة

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ استضافة مصر للقمة يجب أن يواكبه توحيد في الجهود، فمصر والدول الأفريقية ملتزمون باتفاقية باريس وكل الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنّ أفريقيا من أقل القارات المسببة للانبعاثات الضارة، وهناك تباينا كبيرا في 54 دولة هي الممثلة لأفريقيا، فهناك دول ليس بها موارد للطاقة أو مواردها غير كافية، وأخرى بها فائض لكن لا تمتلك بنية تحتية كافية لاستغلال مواردها.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية أن تحتوي مخرجات قمة المناخ ضرورة النظر إلى أفريقيا، ووجود التمويل والتكنولوجيا الحديثة للاستفادة من ثروات القارة، وأن تكون القرارات الصادرة موضوعية وقابلة للتنفيذ، ويجب أن تكون الفترة الزمنية الانتقالية مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب للمرحلة الانتقاليه المطلوبة، مشيرا إلى أنّ أفريقيا من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية، ويجب توحيد جهود الدول الأفريقية ليكون لها صوت في هذه القمة المهمة.

واكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، أنّ الأولوية هي سرعة النظر في وضع توافر الطاقة لسكان القارة من حيث تعزيز القدرة على النفاذية للكهرباء واستغلال الطاقة بالصناعات التحويلية، خاصة وأنّ نحو 900 مليون من السكان بالقارة يستخدمون الطرق البدائية في الطهي، ما يترك آثارا صحية خطيرة تؤدي لوفاة نحو 400 ألف سنويا.

وأشادت بمشروع حياة كريمة وما يقدمه من خدمات وما يوليه لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى مصر كطاقة نظيفة، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون الأفريقي المتكامل والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية، خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز كوقود، كما أشارت للإطلاق الناجح لسوق أفريقي موحد للطاقة والتي بدأت في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تكون بحلول عام 2040 أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة.

خطط خضراء في أفريقيا

وأوضح جابرييل اوباينج ليما وزير المعادن والهيدروكربون بغينيا الاستوائية أن القارة الأفريقية لابد وأن يكون لها خططها الخضراء التى تراعى أولوياتها وخصوصيتها ، وان استدامة الطاقة أمر مهم تحقيقه كأولوية تسبق تحول الطاقة ، مؤكدا على أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى على غرار نجاح التجربة المصرية فى هذا الشأن ، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من مصر فى قيادة الدول الأفريقية فيما يخص تعزيز استخدامات الطاقة الخضراء.

وأكد شيف تمبرا سيلفا وزير البترول النيجيري، أنّه لا غنى عن الاعتماد على البترول والغاز كمورد طاقة للمستقبل، وضرورة الاستمرار في البحث عن الاستثمارات والتمويل لهذا القطاع، داعيا مؤسسات التمويل لدعم توفير تكنولوجيات حديثة ومتخصصة تساعد الدول المنتجة على إنتاج وقود أحفورى أنظف، كما طالب بالاعتماد على الطاقة النووية كطاقة نظيفة إلى جوار الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.

وأعلن فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية خلال كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة.

وأضاف أنّ مصر وأفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، مؤكدا كامل الدعم لمصر في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27 وقيادتها للقارة الأفريقية للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التي تعاني من تحديات كبيرة، تتمثل في النافذية للكهرباء والطهي بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث.

وأشار إلى عدد من المؤشرات على الوضع في أفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها، وأوضح أنّ حجم إنتاج الطاقة الشمسية في جنوب الصحراء بأفريقيا يوازي نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن موزمبيق مثلا أقل من 40% بها لديهم كهرباء، رغم أنّ لديها اكتشافات غازية، ما يوضح أنّ العالم ما زال في احتياج للبترول والغاز، وأنّه علينا التصدي لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون، ووضع استراتيجية متطورة لذلك.

ولفت إلى أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الأفريقية للتحول الطاقي، واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل.