«خطة أفلاطون».. «جونسون» تلجأ لحيلة قانونية للتهرب من تعويضات بـ3.5 مليار دولار

لجأت شركة «جونسون آند جونسون» العالمية، إلى حيلة قانونية، للتهرب من سداد 3.5 مليار دولار تعويضات لـ38 ألف مواطنة أمريكية أصيبت بسرطان المبيض نتيجة التعرض لمادة الاسبستوس في منتجات الشركة «بودرة التلك»، حيث تعتزم الشركة قيام شركة تابعة لها بتقديم طلباً للإفلاس أمام القاضي في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

«جونسون» تنشيء شركة تابعة للتهرب من دفع التعويضات

وأنشأت الشركة مؤخراً شركة تابعة تسمى LTL Management LLC، أُنشئت خصيصاً لتحمل مسئولية البودرة المسرطنة، ومن ثم تقديم طلب إشهار إفلاسها، للتهرب من السداد، في وقت تُصر الشركة أن منتجات التلك الاستهلاكية آمنة وتم التأكد من خلوها من الأسبستوس من خلال آلاف الاختبارات.

وتعتزم الشركة التابعة اليوم الإثنين، طلب إشهار إفلاسها، وهي مناورة قانونية تعرف باسم «خطوتين في تكساس»، وتسمح للشركات بالتقسيم إلى قسمين من خلال ما يسمى بـ«الاندماج الانقسام»، حيث يحتفظ جزء من الشركة بأصول قيّمة بينما الآخر مثقل بالمسؤوليات.

446 مليار دولار.. القيمة السوقية لعملاق مستحضرات التجميل

واقترحت «جونسون آند جونسون» التي تتجاوز قيمتها السوقية 446 مليار دولار، منح الشركة التابعة 2 مليار دولار لوضعها في صندوق ائتماني لتعويض 38000 من المدعين الحاليين والمطالبات المستقبلية بالتعويض، حيث كشفت وكالة رويترز، أن الشركة أطلقت سراً «خطة أفلاطون» العام الماضي لتحويل المسئولية إلى شركة تابعة يتم إنشاؤها حديثاً على أن تعلن إفلاسها بعد ذلك.

وكشف تحقيق أجرته رويترز عام 2018 أن شركة جونسون آند جونسون، كانت تعلم على مدى عقود أن كميات ضئيلة من الأسبستوس كامنة في بودرة الأطفال من جونسون ومنتجات التلك التجميلية الأخرى، وقد توقفت الشركة عن بيع بودرة الأطفال في الولايات المتحدة وكندا في مايو 2020.