عاجل.. مصرع قاتل والديه وزوجته في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقى «محمد إبراهيم»، المتهم بارتكاب جريمة قتل والديه وزوجته، وإصابة شقيقته وزوجها، مصرعه قبل قليل، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، أثناء ملاحقته في منطقة جبلية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين.

ودفعت مديرية أمن قنا بتشكيلات من قوات الأمن المركزي للقبض على المتهم بإطلاق النار على أفراد أسرته في قرية «الكويت»، بدائرة مركز دشنا، مما تسبب في مقتل والديه وزوجته، وإصابة شخصين آخرين من أفراد الأسرة، تبين أنهما شقيقته وزوجها.

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مصدر أمني يسرد التفاصيل

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا إن القوات داهمت الجبل الذي يختبئ فيه المتهم، الملاصق لقريته، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتبادل المتهم إطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة، ومقتل المتهم.

تفاصيل الواقعة

وقررت النيابة العامة بمركز دشنا، في وقت سابق، التصريح بدفن 3 جثث من ضحايا الجريمة، التي وقعت فجر الأحد، بقرية «الكويت»، التابعة لمجلس قروي «أبو مناع شرق»، على خلفية قيام أحد أفراد الأسرة بإطلاق النار على المجني عليهم، وهرب إلى الجبال، مخلفاً 3 قتلى ومصابين من أفراد أسرته.

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وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة، وعثرت على طلقات نارية حية وفارغة داخل منزل الضحايا، وعلى الفور تم تحريزها وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث وفحص الطلقات التي عثر عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، يُدعى «محمد أ.»، 29 سنة، من قرية «الكويت»، وهو من أطلق النار على أفراد أسرته، مما أسفر عن مصرع والديه وزوجته، وإصابة شقيقته وزوجها.

المتهم رفض العلاج من إدمان المخدرات

ودلت التحريات الأولية على أن أسرة المتهم حاولت إقناعه بالعلاج من إدمان المخدرات أكثر من مرة، لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به بالقوة للذهاب به للطبيب، ولكنه أصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقيته، وأطلق النيران على أفراد أسرته، مما أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص، وفر هرباً إلى المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية من الناحية الشرقية.