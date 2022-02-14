إزالة 147 مخالفة بناء خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 بالغربية

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعلى رأسها روافد النيل، أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية اليوم الاثنين، أسفرت عن إزالة 39 مخالفة بناء، بإجمالي مساحة تزيد على 2030 متراً مربعاً، إلى جانب 4 حالات تعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة 1 فدان و3 قراريط.

إزالة تعديات على 7844 متراً و2 فدان و20 قيراطاً

وأكد محافظ الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي ما تم إزالته من مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 من حملة «حق الشعب»، إلى 147 حالة بناء مخالف، على مساحة 7844 متراً مربعاً، إضافة إلى مساحات زراعية حوالي 2 فدان و20 قيراطاً.

تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات

وشدد محافظ الغربية على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19، والممتدة خلال الفترة من 6 حتى 26 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء.

وشدد «رحمي» على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى.

إزالة 321 مخالفة بناء خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ19

وشهدت محافظة الغربية، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، إزالة 321 حالة بناء مخالف، داخل قرى ومدن المحافظة، بإجمالي مساحة 21 ألف و970 متراً مربعاً على نهر النيل وروافده، وذلك خلال الفترة من 19 يناير حتى نهاية الشهر الماضي.