تجديد تكليف رحاب عطية مديرا لمركز المؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا قرارًا، بتجديد تكليف الدكتورة رحاب أحمد البسيوني عطية، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مديرًا لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، لمدة عام قابل للتجديد إلى جانب عملها الأصلي.

مسيرة الدكتورة رحاب عطية العلمية

تخرجت الدكتورة رحاب عطية في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1993 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدة بكلية التربية النوعية عام 1995، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في الطباعة من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في الطباعة من جامعة القاهرة عام 2008.

تدرجت الدكتورة رحاب عطية في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2016.