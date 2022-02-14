انطلاق «Clash of tuners» لعشاق السيارات المعدلة بمصر الجمعة

تنطلق الجمعة المقبلة، فعاليات Clash of tuners لعشاق السيارات المعدلة في مصر، الذي ينعقد بأرض مول ألماظة افينيو في مصر الجديدة، بمشاركة ما بين 130 إلى 170 سيارة في هذا الحدث.

ومن جانبه، قال محمد إيهاب المسؤول عن تنظيم الحدث، إن فكرة الحدث تختلف عن الفعاليات الخاصة بالسيارات المعدلة خاصة فيما يتعلق بالجانب التوعوي للشباب الذين يقومون بتعديل سياراتهم، ويستغلون التعديلات في السرعة الزائدة.

وأشار إيهاب إلى أن الكثير من الحوادث تقع في الفترة الأخيرة بسبب السيارات التي يتم تعديلها، وبسبب السرعات الزائدة عن الحد، ولذلك يتم التركيز على التوعية بأن السرعة الزائدة والسباقات ليس مكانها الطريق العام.

مشاركة عدد من المشاهير

وأضاف أن الحدث بالتالي ليس مجرد عرض لسيارات معدلة فقط، ولكنه يشمل الجانب الخاص بالتوعية، بمشاركة العارضين وعدد من المتسابقين المشاهير في مجال السيارات.

ويستهدف الحدث السيارات من الفئة A-Class وA Plus وB-Plus بجانب فئة للسيارات الكلاسيك، ويشهد الحدث تواجد عدد من المشاهير في عالم السيارات مثل أحمد الوكيل ويحيى رشدان ومحمود سمير وغيرهم.

شروط المشاركة في Clash of tuners

وأوضح إيهاب، أن من أهم السيارات الكلاسيك المشاركة مرسيدس موديل 1950 وشيفرولية امبالا وبونتياك قديمة وفورد موستانج موديل السبعينيات، كما يشترط للسيارات المعدلة المشاركة أن تكون معدلة بصورة جيدة وبجنوط مميزة ودهانات سليمة وشكلها العام يكون جيدا، ويتم إجراء فحص للسيارات قبل مشاركتها للتأكد من كونها مناسبة.