مصرع شخص في حادث اصطدام قطارين قرب ميونيخ.. «صور»

لقى شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين، بعضهم إصابات خطيرة، أمس الاثنين، في حادث اصطدام قطارين وقع قرب ميونيخ جنوبي ألمانيا، فيما قالت الشرطة، إن سبب الحادث لم يُعرف على الفور.

من جانبها، قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن الشخص المتوفى نتيجة الحادث، أفغاني يبلغ من العمر «24 عاما».

100 راكب من بينهم تلاميذ كانوا في القطارين

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن 100 راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن الحادث وقع في أولى ساعات المساء في قطاع محطة «إيبنهازن-شافتلارن»، جنوب العاصمة البافارية، فيما قالت وسائل إعلام، إن الحادث وقع بين قطاري الضواحي على ما يبدو في موقع على سكة الحديد مخصص لاتجاه واحد.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة محلية، إن القطارين كادا يصطدمان في الموقع نفسه في أغسطس الماضي.

وأشار متحدث باسم شرطة ميونيخ، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى سقوط قتيل والعديد من الجرحى، وأوضحت الشرطة الألمانية، أن أكثر من 200 مسعف هرعوا إلى مكان الحادث.