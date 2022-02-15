لو بتدور على مشروع مضمون.. فصل «جلابية بلدي» واكسب 248 ألف جنيه في سنة

كشفت دراسة أعدها جهاز تنمية المشروعات، عن ربحية مشروع لتفصيل وحياكة الجلباب الشعبي المطرز، ما يعرف في الأسواق واللغة الدارجة بـ«الجلباب البلدي»، الذي يلقى إقبالا كبيرا في الأوساط الشعبية والريف، خاصة صعيد مصر وبعض محافظات الوجه البحري.

363 ألف جنيه أرباح مشروع الجلباب الشعبي

أضافت دراسة الجدوى، أنَّ صافي ربح العام الأول من المشروع يصل إلى حوالي 248,6 ألف جنيه، ويصل إلى 363,2 ألف جنيه في نهاية العام الخامس للنشاط.

وأوضحت الدراسة، أنَّ المشروع يحتاج إلى استثمارات كلية تصل إلى حوالي 447,1 ألف جنيه، لا يساهم صاحب النشاط سوى بـ52 ألف جنيه منها في البداية، ويمكن تدبيرها من المدخرات الخاصه به، وباقي المبلغ عبارة عن قروض تمويلات وتسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان المشروع، تصل إلى 395,1 ألف جنيه.

1,64 مليون جنيه إجمالي إيرادات العام الأول

يغطي مشروع الجلباب الشعبي، كل التكاليف التي تم إنفاقها خلال العام الثاني للنشاط، كمتوسط فترة استرداد، حيث أنَّه بحسب دراسة جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ إجمالي الإيرادات للعام الأول تتخطى 1,64 مليون جنيه، فيما تتضاعف بنهاية العام الخامس لتصل إلى 2,340 مليون جنيه.

تشغيل 9 من الأيادي العاملة

ذكرت الدراسة، أنه بجانب عوائد المشروع المرتفعة وحجم المبيعات السنوية الضخم، فإنَّ مزاولة هذا النشاط يوفر العديد من الوظائف للباحثين عن فرص للعمل، حيث يساهم في تشغيل الأيدي العاملة التي لا تقل عن 9 عمال للمشروع الواحد.

ويهدف المشروع إلى تصنيع الجلباب الشعبي بتكلفة اقتصادية مناسبة، بالإضافة إلى المنتجات المطرزة، بحيث تصمم المنتجات لتغطي معظم الأذواق، من حيث الألوان والموديلات، لتحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

مفارش سفرة وعبايات مطرزة وإيشاربات

لا يقتصر النشاط على تفصيل وتطريز الملابس الرجالي، فيمكن أيضا حياكة ملابس نسائية، كالعبايات المطرزة والجلباب الحريمي وأغطية الرأس والإيشاربات الملونة، بجانب تطريز المفروشات من أطقم غرف النوم والسفرة.

وأكدت الدراسة الاسترشادية، أنَّ المشروع لن يحتاج في البداية أكثر من ماكينة للحياكة، وأخرى أوفرلوك، وماكينة إضافية أورلية، بجانب ماكينة للتطريز وأخرى للعراوي، ومكواة بالبخار، ومقص آلي وطاولة قص، وأدوات يدوية متنوعة، وآلة ترقيم، والخامات من أقمشة قطنية وحريرية وصناعية، وخيوط حياكة وتطريز، وخامات تغليف.

المشاركة بالمعارض الموسمية لتسويق المنتجات

أوصى جهاز تنمية المشروعات في دراسته، أصحاب نشاط وحرفة حياكة الملابس وتطريزها، لتسويق المنتج لشريحة عريضة من المجتمع، بأنه لا بد من مراعاة تطوير المنتجات وفقا لاحتياجات السوق، والاهتمام بالإعلان عنه بالوسائل المتاحة، وتقديم أفضل جودة بأسعار تنافسية، وذلك بالاهتمام بالخامات المستخدمة، وأخيرا التوجه بالبضاعة لبعض منافذ البيع مثل محلات الملابس وتجار الجملة والمعارض الموسمية والتصدير والأسواق السياحية.