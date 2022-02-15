معلومات عن فيلم «Deep Water» قبل طرحه في 18 مارس

استطاع الفيديو الدعائي لفيلم «Deep Water»، للفنان الأمريكي بن أفليك، أن يتصدر حديث مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما طرحته منصة «Hulu» الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

منصة «Hulu» تكشف موعد طرح فيلم «Deep Water»

وكشفت منصة «Hulu»، الإلكترونية، عن موعد طرح الفيلم الأجنبي «Deep Water»، والذي سيكون يوم 18 مارس المقبل، من العام الجاري 2022، ليعلن متابعو أفلام الإثارة والأكشن عدم استطاعتهم الانتظار لموعد طرح هذا الفيلم، عبر صفحاتهم الرسمية على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومان عن العمل السينمائي «Deep Water».

فريق عمل فيلم «Deep Water»

يُعد الفيلم الأجنبي «Deep Water»، مقتبس من رواية باتريشيا هايسميث، وسيناريو كلًا من زاك هيلم، وسام ليفينسون، وإخراج أدريان لين، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، مثل بن أفليك، وآنا دي أرماس، تريسي ليتس، وليل ري هوري، وراشيل بلانشارد، وغيرهم من الفنانين.

قصة فيلم «Deep Water»

وتدور قصة فيلم «Deep Water»، حول الزوجين بن أفليك، وآنا دي أرماس، حيث يلعبان مع بعضهما البعض ألعابًا قائمة على التفكير الطويل، والذكاء، وتكون معظم هذه الألعاب خطرة جدًا، ومن خلال هذه الألعاب يقع بن أفليك، وزوجته في ورطة كبيرة، في جو يملؤه الإثارة والأكشن.

ووفقًا لموقع «variety»، فإنه تم تحديد موعد طرح فيلم «Deep Water»، في الثالث من يناير الماضي، وذلك قبل أن تقوم ديزني بسحب هذا العمل السينمائي من خطط إصداراتها في نهاية العام الماضي 2021.

فيلم «Unfaithful» لـ أدريان لين

ويمثل فيلم «Deep Water»، عودة للمخرج الإنجليزي أدريان لين، الذي غاب عن السينما ما يقرب من 20 عامًا، فكان آخر عمل له في السينما هو فيلم «Unfaithful»، الذي قام بإخراجه في عام 2002.

وشارك في تقديم فيلم «Unfaithful»، عدد كبير من النجوم، مثل: ريتشارد جير، ديان لين، أوليفر مارتينز، مارجريت كولين، ميشيل موناجان، كايت بورتون، وغيرهم من الفنانين.