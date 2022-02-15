مقارنة بين قوة وعتاد الجيشين الروسي والأوكراني.. تفوق كاسح لموسكو

أحداث سريعة ومتصاعدة يشهدها العالم بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، كان آخرها إعلان روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية، ورغم ذلك لازالت احتمالات اندلاع الحرب قائمة، ما دفع البعض إلى طرح تساؤلات حول صمود الجارة الأوكرانية إذا ما قررت روسيا شن أي هجوم، وللإجابة عن هذا التساؤل .. عقدت «الوطن»، مقارنة بين القدرات العسكرية للجيشين الروسي والأوكرواني وفقاً للمعلومات التي نشرها موقع جلوبال فاير باور الدولي، والمختص بالشئون العسكرية واللوجيستية.

مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني

1) التصنيف

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية على مستوى العالم بينا يحتل الجيش الأوكراني المرتبة الـ 22.

2) القوة البشرية

يبلغ عدد سكان روسيا 142.320.630 مقابل 43.745.640

3) موازنة الدفاع

تصل موازنة الدفاع للجيش الروسي إلى 154 مليار دولار بينما تصل موازنة الجيش الأوكراني إلى 11.8 مليار دولار.

4) القوة الفعلية للجيش

روسيا لديها ما يقرب من 850 ألف جندي في الخدمة الفعلية مقابل 200 ألف جندي في الجيش الأوكراني، وكذلك تمتلك روسيا 250 ألف قوة شبة عسكرية مقابل 50 ألف لأوكرانيا، في حين أن البلدين تعادلا في قوة الاحتياط التي بلغت 250 ألف جندي في كلا البلدين.

6) سلاح الطيران

يتضمن سلاح الطيران الروسي 4173 طائرة، بينها 722 مقاتلة و739 طائرة هجومية مقابل 318 طائرة في السلاح الأوكراني بينها 69 طائرة مقاتلة و29 طائرة هجومية، كما يمتلك الطيران الروسي 1543 طائرة هيليكوبتر بينها 544 هليكوبتر مقاتلة بينما يمتلك الطيران الأوكراني 112 هليكوبتر بينها 34 هليكوبتر مقاتلة .

7) القوة البرية

يمتلك الجيش الروسي 12.420 دبابة مقابل 2596 للجيش الأوكراني، كما تضم 30.122 عربة مصفحة مقابل 12.303 للجيش الأوكراني، إلى جانب امتلاك روسيا 3.391 منصة لإطلاق الصواريخ مقابل 490 للجيش الروسي .

8) القوة البحرية

يمتلك الجيش الروسي 605 سفن حربية و11 فرقاطة و70 غواصة و15 مدمرة وحاملة طائرات في المقابل تمتلك أوكرانيا 38 سفينة حربية وفرقاطة واحدة، بينما لا تمتلك أي غواصات أو مدمرات أو حاملات طائرات.

7) الموانئ والمطارات

تمتلك روسيا 1218 مطار جوي بينما أوكرانيا 187 مطارا، وتمتلك روسيا 8 موانئ بحرية بينما أوكرانيا 6 موانئ فقط.