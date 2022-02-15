هل يجوز صيام شهر رجب كاملا أم الاكتفاء الأيام بالبيض؟.. أزهري يجيب

شهر رجب، من الأشهر الحُرم، ميزه الله عز وجل بوجود 3 ليالِ مباركة فيه، تسمى بالأيام البيض، وهي ليالي القمر الكامل، أي «13 و14 و15» من الشهر الحرام، وتمتاز هذه الليالي الثلاث بالعديد من الفضل والبركات، التي يحرص العديد من العباد على اغتنامها عن طريق التقرب إلى الله بكل الطرق الممكنة.

حكم صيام شهر رجب

ومن الأمور التي اعتاد عليها المسلمون هي الصيام في هذا الشهر، ولكن هناك العديد من التساؤلات حول الحكم الحقيقي لصيام شهر رجب كاملا، وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بمشيخة الأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي أحديث أو آية قرآنية تلزمنا بصيام شهر رجب كاملا كما يفعل البعض، وأضاف: «صيام شهر رجب كاملا ليس فرض أو سنة، إنما صيام الأيام البيض، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعها قد فاز».

وأوضح «الأطرش»، أنّ صيام شهر رجب أمر متروك إلى رغبة الإنسان، فمن يرغب في أن يصوم فلا حرج في ذلك، ومن لا يريد أن يصوم الشهر كاملا فلا إثم عليه، منوها إلى أن الأشهر الحُرم يكون فيها الثواب مضاعف والعذاب مضاعف، فمن يصوم أي يوم في هذا الشهر الحرام ينال ثوابا مضاعفا للصيام، وهذا هو الدافع الحقيقي لكل من يحرص على الصيام في هذا الشهر.

صيام الأيام البيض

ولفت «الأطرش»، إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الأيام البيض، قائلا: «كان النبي يصوم شهر رمضان، والأيام البيض من شهر رجب، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا هو الصيام الوحيد الذي ورد في السنة النبوية».

وأوضح عبد الحميد الأطرش، أنّ على المؤمن الحرص على القيام بكل الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل، كي يجني نصيبه من الثواب المضاعف الذي يمنحه الله لعباده في هذا الشهر الحرام، مثل الصيام والدعاء والزكاة والصلاة، إلى جانب الإكثار من الدعاء في الأيام البيض، وأكد: «لا يوجد طاعة بعينها يُفضل القيام بها في شهر رجب، فكل العبادات خير وخير العبادات الصيام».