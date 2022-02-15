شعراوي: تحويل 2300 أتوبيسا للعمل بالغاز بـ 1.198 مليار جنيه في 3 سنوات

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في جلسة «دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخي» وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان «معاً لتعافي مستدام» والذى يعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية بحضور عدد من الوزراء وممثلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والمحلية .

منظومة المخلفات وإزالة المقالب العشوائية

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لتنفيذ المحور الأول تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة بالحكومة بتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتحسين البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وأشار «شعراوي» إلى أنه لتنفيذ المحور الثاني فيتم العمل على إزالة آثر التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لخفض الانبعاثات الكربونية والشراكات مع المؤسسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر.

وعرض «شعراوى» خلال الجلسة جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ الثلاث محاور الرئيسية ، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية والتي تتضمن برنامج لتطوير البينة التحتية والأساسية للمنظومة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 والتي تشمل غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، حيث سيتم إغلاق 62 مقلب عشوائى للمخلفات وإنشاء 94 محطة وسيطة و52 خلايا دفن صحى آمن و 63 خط لتدوير ومعالجة المخلفات ، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستبلغ التكلفة التقديرية لها حوالى مليار و200 مليون جنيه.

12 مليار جنيه لمنظومة المخلفات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات الجارية والمخططة للمنظومة الجديدة للمخلفات تبلغ حوالى 12 مليار جنيه ، والتي من المقرر أن يستفيد منها حوالى 45 مليون مواطن بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث تم رفع تراكمات حوالى 50 مليون طن وتم تبطين الترع لحوالى 4330 كيلومتر وجارى تبطين 4300 آخرين.

وأكد «شعراوي» إن ملف إدارة المخلفات الصلبة والذى تنفذه الوزارة يساهم في تعزيز جودة المناخ من خلال العمل على عدة محاور رئيسية منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص من القمامة، والتوسع في إستخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، إحكام الرصد والرقابة ورفع الوعى البيئي العام وتحسين سلوكيات التعامل مع المخلفات.

رفع كفاءة حوالى 464 مجزر

وقال «شعراوي» إن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة حوالى 464 مجزر حكومي على مستوي المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، ويتم مراعاة كافة الاشتراطات البيئة والصحية خلال التنفيذ، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة 150 مجزر كمرحلة أولى وإنشاء 5 مجازر لوجيستية و 5 مجاز نصف آلية جديدة ، وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالى 1.6 مليار جنيه.

البرنامج القومى لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز

استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج القومى لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء ، وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الساحات المطلوبة لتجميع وتخريد المركبات التي مضى عليها 20 عاماً بعدد 155 موقع ومساحة حوالى 1.8 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت للعمل مع هيئة النقل العام للتعاقد على 150 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى وتم توريد 120 منهم بالفعل كما تم التنسيق مع هيئة نقل الركاب بالإسكندرية لتوريد 15 أتوبيس كهربائى جديد ، كما أنه جارى التنسيق لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وقال «شعراوي» أن سيتم على مدار 3 سنوات تشغيل 2450 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار في منظومة النقل بتكلفة تقديرية حوالى 1.198 مليار جنيه.

وأضاف الوزير إن الوزارة قامت خلال السبع سنوات الماضية بضخ استثمارات لتنفيذ برامج التنمية المحلية المستدامة بتكلفة إجمالية حوالى 225 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ بعض مشروعات البينة الأساسية والخدمات العامة واستفاد منها حوالى 38 مليون مواطن وبلغت استثمارات تحسين البيئة حوالى 30 مليار جنيه.

الطاقة النظيفة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة عملت أيضاً على تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة عبر توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع بالمحافظات وبلغت تكلفة الكشافات الموفرة للطاقة حوالى 2.59 مليار جنيه حيث تم توريد وتركيب حوالى 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالى 9 مليار جنيه.

كما استعراض الوزير جهود الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية على منع التعديات على الأراضى الزراعية والتي بلغ حصر حالات التعدي 2 مليون حالة تعد على مساحة 91 ألف فدان، وبلغ ما تم إزالته حوالى 675 ألف حالة على مساحة 37 ألف فدان ، وجارى تنفيذ الإزالات لـ 54 ألف فدان بإجمالى 1.3 مليون حالة تعد.