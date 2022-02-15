أستاذ بجامعة القاهرة: سنحول منطقة اكتشاف آثار الديناصور لمزار سياحي

قال الدكتور محمد قرني، أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا، ومدير معمل الحفريات بجامعة القاهرة، إن واقعة اكتشاف حفريات ديناصور في مصر تعود إلى عام 2008، بعد سفر دكتور أحمد حجازي لرحلة بحثية، والعثور على أشكال أثرية، وجرى اكتشاف الأمر بدقة في عام 2018، وسافر عدد كبير من الأثريين في الوادي الجديد واكتشفوا آثار أقدام ديناصورات في الصحراء الشرقية في مصر لأول مرة، بعد أن كانت كل الآثار الخاصة بالديناصورات سابقا في الصحراء الغربية فقط.

توثيق الاكتشاف دوليا

أضاف «قرني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه سيجري التوسع في هذه المنطقة لكشف آثار وحفريات أكثر لمعرفة حركة الديناصور والتحركات الخاصة به، لافتًا إلى أنه جرى توثيق الاكتشافات دوليًا، وهذا سيجعل جامعات العالم تأتي للصحراء الشرقية لزيادة البحث في هذه المنطقة، كما سيزيد من السياحة فيها.

تحويل المنطقة إلى مزار سياحي

أوضح أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا، ومدير معمل الحفريات بجامعة القاهرة، أنه سيجري التحرك لتكون المنطقة محمية طبيعية، أو مزار سياحي لإحداث جذب سياحي للآثار الموجودة في الجبل ولكن سيتم إنشاء مداخل ومخارج، لأنها هدف اقتصادي مهم، وسيدر دخلًا على جمهورية مصر العربية في المستقبل.