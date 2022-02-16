إجازات جديدة بقانون العمل.. الوضع للمرأة والأبوة للرجل وشهر للحج

وافق مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب، وهو التشريع الجديد الذي طال انتظاره حيث يخدم 3 ملايين عامل، ويقدم القانون الجديد مجمعة من المزايا للعامل، ومن هذه المزايا إضافة إجازات جديدة للعامل في قانون العمل الجديد لم تكن موجودة من قبل.

الإجازات الجديدة في قانون العمل

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير الإجازات الجديدة في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ على القانون نهائيا وإحالته إلي مجلس النواب.

إجازة للعامل لأداء فريضة الحج

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد توفير إجازة للعامل مدتها شهر إذا أمضى 5 سنوات متصلة، وذلك حال أداء فريضة الحج، وتعد هذه الإجازة هي الأولى من نوعها ولم تكن موجودة في أي تشريع سابق، وهي ضمن المزايا التي وفرها قانون العمل الجديد للعامل، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

إجازة مدفوعة لزيارة بيت المقدس

ونص مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل الذي قضى 5 سنوات متصلة لخدمة صاحب العمل في الحصول على إجازة لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وهي أيضا إحدى مزايا قانون العمل الجديد ولم تكن موجودة في أي تشريع سابق، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

إجازة وضع للرجل والمرأة

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد، أن العاملة يحق لها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، كما يحق للزوج إجازة وضع «إجازة الأبوة»، وتكون هذه الإجازة لمدة يوم واحد، وإجازة الأبوة بالنسبة للزوج هي الأولي من نوعها، كما حرص قانون العمل الجديد إلي زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة لتصبح 4 أشهر، وهذه المدة هي إحدى مزايا قانون العمل الجديد.