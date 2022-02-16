صارع المرض وعجز عن مقاومته.. من هو الفنان الراحل جاسم عباس؟

توفى أمس الفنان الكويتي جاسم عباس، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية مؤخرا، بعد تعرضه لأزمة صحية، دخول على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وفاة جاسم عباس بعد أزمات صحية

تعرض الفنان الراحل، لمشكلات صحية كثيرة مؤخرًا، إذ كان يعاني من مشكلات في خلايا المخ والأعصاب، ومشكلات في الكلى، وجرى نقله إلى المستشفى الأيام الماضية، وبعد تدهور حالته الصحية بشكل أكبر دخل إلى العناية المركزة، ورحل عن عالمنا.

مي العيدان تعلن خبر الرحيل

كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد أعلنت خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ كتبت: «انتقل إلى رحمة الله، الفنان جاسم عباس، إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة»، وطالبت الجمهور بالدعاء له.

معلومات عن الفنان الكويتي الراحل

يعتبر جاسم عباس من الممثلين البارعين في أداء الأدوار الكوميدية، وهو كويتي من أصول إيرانية، مولود يوم 6 أبريل عام 1956، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التليفزيونية والمسرحية، خاصة التي تخص الأطفال، ومن أبرز الأعمال التي قدمها إلى الشاشة العربية: «السمكة والصياد»، و«سمسمية وسمسوم»، و«الحبوبة»، و«جلثم وميثة»، و«سندريلا»، و«فيدو ديدو»، «عواطف نادر»، وغيرها من الأعمال الفنية.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركها فيها الفنان الراحل، كانت مسلسل «الناموس» الذي عُرض عام 2021، بطولة كل من: محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، فيصل العميري، وغيرهم من الفنانين.