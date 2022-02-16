مصر بلا غارمات.. الدولة تكافح الظاهرة بالتوعية والتمكين الاقتصادي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر بلا غارمات.. الدولة تكافح الظاهرة بالتوعية والتمكين الاقتصادي»، جاء فيه أنّه منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي تعمل على تقديم الحلول والمساعدات للغارمات اللائي أجبرتهن ظروف الحياة على تحرير إيصالات أمانة وفشلهن في السداد.

تنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لمساعدة الأسر غير القادرة

وأوضح التقرير، أنّ جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، تضافرت بشأن تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لمساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج.

حملات توعية لتجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها

وتابع التقرير، أنّ الدولة أطلقت حملات توعية بخطورة الظاهرة وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب الظاهرة التي دفعت آلاف السيدات خاصة المعيلات إلى الاستدانة.

خطوات استباقية لمنع انضمام غارمات جدد إلى السجون

ولفت التقرير، إلى أنّ صندوق تحيا مصر كثّف جهوده في مواجهة الظاهرة من خلال المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن، من خلال سداد ديونهن، واتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص.

الإفراج عن 6400 غارم غارمة

وأتمّ التقرير، أنّ جهود الدولة أسفرت عن الإفراج عن نحو 6400 غارم وغارمة، ضمن المبادرة، بمساهمة من صندوق تحيا مصر، وصلت قيمتها إلى 42 مليون جنيه.