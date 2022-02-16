ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن بحلوان.. وكشف غموض مقتل سائق بقليوب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على مقهى بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه، وعقب انصرافه عثر صاحب المقهى المشار إليه على مبالغ مالية مخبأة في دورة المياه.

ضبط متهم بسرقة المساكن

وانتقلت قوة من الشرطة للمقهى محل الواقعة، وبسؤال صاحبه أفاد بعثوره على مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، داخل دورة المياه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه بقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات سرقة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص في سرقة المساكن، كما أقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة .

مقتل سائق على يد متهمين بالقليوبية

وفي سياق آخر، كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بشأن تغيب سائق سيارة ميكروباص بعد خروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته والعثور على السيارة بأحد الشوارع التابعة لدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت الجهود عن أنّ وراء تغيب المذكور، شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة المشار إليها والتي يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها، وفـي سبيل ذلك قام أحدهما باستدراج المجنى عليه بالسيارة واستقلها والآخر برفقته، وأثناء ذلك غافله أحدهما وقام بإلقاء كمية من مسحوق «الشطة»، على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدي فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه في إحدى المجاري المائية بدائرة المركز، ثم أخفيا السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما استخراج جثة المتغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.