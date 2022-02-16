حملة أمنية بالإسكندرية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وأقراص الترمادول المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (كرموز – باب شرقى – ثان الرمل – ثان المنتزه) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ..وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( 5000 قرص لعقارى "التامول – ترامادول" – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض"مطواة").

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5 مليون جنيه) تقريباً.

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه( تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.