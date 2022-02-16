تفاصيل كشف بترولي في خليج السويس.. أحد أكبر الاكتشافات منذ 20 عاما

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، عن كشف بترولي في منطقة خليج السويس، والذي قامت باكتشافه شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي.

وتعمل وزارة البترول بشكل دائم مع شركائها على زيادة إنتاجها من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لذلك يتم دائما العمل على زيادة أعمال البحث والاستكشاف، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل كشف بترولي في خليج السويس جديد.

معلومات الكشف البترولي في خليج السويس

1- يقدر مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل.

2- احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية للاكتشاف وتنمية الحقل.

3- يعد الكشف البترولي في منطقة خليج السويس أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاما.

4- يعد الكشف أول اكتشاف لشركة «دراجون أويل» الإماراتية في مصر.

5- هو أول كشف للشركة بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة «بي بي» البريطانية، في كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

الشركة تعتزم زيادة إنتاجها للبترول في مصر

وتُعد شركة دراجون أويل من أوائل الشركات المشتركة لإنتاج البترول في مصر، والتي يرجع تأسيسها وبداية عملها في مصر إلى الستينيات من القرن الماضي، وتعمل الشركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي بخليج السويس، كما أن الشركة لديها إستراتيجيات تنفيذية شاملة وخطط طموحة وبرامج تدريبية وبرامج للتطوير المستمر للوصول للأهداف المرجوة وفق رؤية قادرة على تلبية تطلعات الشركة من أنشطتها في مصر.

ويبلغ إجمالي إنتاج الشركة الحالي 150 ألف برميل يومياً ومن المُخطط أن يتضاعف إنتاجها ليصل إلى 300 ألف برميل يومياً وذلك في إطار توجه الشركة الإماراتية للتوسع في استثماراتها في مصر، وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من النفط في مصر بنسبة 17% خلال ثلاث سنوات، خاصة بعد الكشف البترولي في منطقة خليج السويس والذي أعلنت عنه مؤخرا.