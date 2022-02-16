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مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
01:15 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا مهما، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من المسؤولين.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

ومن المُقرر، إذاعة المؤتمر على الهواء مباشرة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.