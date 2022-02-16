مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا مهما، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من المسؤولين.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

ومن المُقرر، إذاعة المؤتمر على الهواء مباشرة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..