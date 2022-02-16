مصرع شخص وإصابة 4 بينهم 3 أطفال في تصادم ببني سويف

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 4 آخرين، بينهم 3 أطفال أشقاء، إثر حادث تصادم بمحافظة بني سويف، قبل قليل، نتيجة اصطدام دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة حمولة 8 راكب، بالقرب من مدخل قرية «نعيم»، التابعة لمركز بني سويف، على طريق «بني سويف - الفيوم»، جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

إخطار مدير أمن بني سويف بتصادم سيارة ودراجة نارية

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث سير ناتج عن تصادم سيارة ودراجة نارية، بالقرب من مدخل قرية «نعيم»، دائرة مركز بني سويف، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثة للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، كما تم نقل جثة المتوفي إلى نفس المستشفى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

أسماء المصابين وحالة الوفاة بالحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن حالة وفاة لشخص يُدعى «صبحي أحمد السيد جودة»، 50 سنة، مقيم قرية «ابشنا»، التابعة لمركز بني سويف، وإصابة كل من: «زينب محمد قرني»، 26 سنة، تقيم بقرية «نعيم»، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر في الساق اليمنى، و«وعد إسلام بكري»، 10 سنوات، طالبة، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس حوالى 6 سم، و«حبيبة إسلام بكري»، 6 سنوات، طالبة، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس حوالى 3 سم، و«فرحة إسلام بكري»، سنتين، مصابة سحجات وكدمات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث.