شهيرة: «حفيدي بيفكرني بمشواري الفني.. واتفاجئت بأدائه»

قالت الفنانة شهيرة، إنه كانت هناك ردود أفعال إيجابية على أداء حفيدها الفنان عمر محمد رياض، مشيرة إلى أنه موهوب وكان أداؤه جيدا في أول تجربة له لدرجة أنها تفاجأت به، مؤكدة أنها شجعته لدخول مجال التمثيل، متابعة: «بيفكرني بطريقتي ومشواري الفني».

وأضافت «شهيرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الفنان عندما يكون بداخله شيء ويريد أن يخرجه هذا أكبر دليل على أنه فنان ولديه أمر ما أعطاه الله إياه وعندما وجدت فيه هذا الأمر طالبته بدخول مركز الإبداع عند المخرج خالد جلال من أجل تطوير أدائه.

الفنان من حقه يجرب

وتابعت: «الفنان من حقه يجرب، وقولت لمحمد رياض ورانيا يشجعوه مش يقولوا بلاش تبقى ممثل عشان ده بيحبطه، وخاله عمرو محمود ياسمين شاف أدائه وقال إن أنه جيد».

عمر محمد رياض.. الموهوب الصغير

وشارك عمر محمد رياض في مسلسل نصيبي وقسمتك، والحلم.