الأمن يكشف ملابسات ادعاء شخص تهديد ضابط شرطة له: «عايز ينقل الخفير»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي قيام أحد ضباط الشرطة بمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بتهديده بتلفيق التهم له.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وجرى تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة المركز) باستدعائه وسؤاله قرر بعدم صحة ما جرى تداوله بمقطع الفيديو، وأنه قام بنشر تلك الأكاذيب إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين خفير نظامي من قوة نقطة شرطة منشأة خشبة والمعين خدمة بريد قرية المنشأة الكبرى، لكثرة تردده على مكتب البريد لصرف المعاش الخاص بوالدته وبعض أهالي قريته، وقيام الخفير بمنعه من الدخول أكثر من مرة بناءً على طلب مدير مكتب البريد لاحتكاكه المتكرر بالموظفين.

وأضاف أنه قام بنشر مقطع الفيديو للضغط على نقطة الشرطة لنقل الخفير من تلك الخدمة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.