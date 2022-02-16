طلاب بالجامعة البريطانية يبتكرون أطرافا صناعية آلية تقرأ إشارات المخ

ابتكر عدد من طلاب قسم الميكانيكا في كلية الهندسة الجامعة البريطانية في الشروق، أطرافًا صناعية يجري التحكم فيها عن طريق إشارات المخ وضغط الهواء، وذلك لخدمة المرضى الذين يعانون من بتر في أحد الأطراف مثل الأيدي.

نسعى لخدمة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت الطالبة نرمين صبحي، بالفرقة الرابعة قسم الميكانيكا هندسة الجامعة البريطانية، إن فكرة المشروع طُرحت منذ عامها الأول في الدراسة بالجامعة، لافتة إلى أنه يجري حاليًا تسجيل الفكرة والحصول على براءة الاختراع، مؤكدة أن المشروع فريد من نوعه، ولم يُسجل من قبل سواء داخل أو خارج مصر.

وتابعت «صبحي» أن الجهاز الذي ابتكروه يعمل على قراءة إشارات المخ، وبناءً عليها يتحرك الطرف الصناعي، مؤكدة أنه لا يعمل بمحركات مثل باقي الأطراف الصناعية، ولكنه يعمل بضغط الهواء، ما يساعد في استخدامه مع الأطفال في سن 4 سنوات و5 سنوات، نظرًا لخفة وزنه.

وأشارت الطالبة في الجامعة البريطانية إلى أن 3 طلاب شاركوا في هذا المشروع، وهم: محمد مجدي ومحمد العايدي ونرمين صبحي، وجميعهم بالفرقة الرابعة هندسة بالجامعة البريطانية، لافتة إلى أن الجامعة أعلنت دعمها الكامل له، وتوفير الإمكانيات اللازمة للتوسع فيه.

البحث العلمي يتقدم خلال الفترة الحالية

ونوهت بأن الدراسة العلمية خلال سنوات الكلية والتطلع لخدمة الإنسانية وخدمة المجتمع المصري والمساهمة في خدمة فئة تعاني من مرض معين، كان دافعًا كبيرًا لاستكمال المشروع والعمل على إنجازه، مؤكدة أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة ومتميزة.