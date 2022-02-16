مشروع «مزارع» يفوز بجائزة حلقة الليلة من برنامج «الفرصة»

فاز مشروع «مزارع»، في حلقة الليلة من برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، وحصل على تقييم 85%، متفوقًا على مشروعي «زراعي» الذي حصل على 66%، وsmart agriculture الذي حصل على نسبة 22.9% فقط.

وفي بداية الحلقة، استهلت الإعلامية لميس الحديدي تقديم البرنامج قائلة إن الزراعة واحدة من أهم القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري منذ زمن، وهو أكثر قطاع مشغل للعمالة، والفلاح أساس الحضارة المصرية لآلاف السنين، وممكن نقعد سنين نبذل مجهود لتحسين الزراعة ولكن فكرة واحدة قائمة على التكنولوجيا توفر هذا المجهود، وحلقة اليوم من برنامج الفرصة تعتمد على مشروعات توظف التكنولوجيا لإنتاج كميات بجودة أعلى ولو خدت الدعم المافي هتعمل نقلة في حياة المصريين، لافتة إلى أن حلقة اليوم مدعومة من «بنك الطعام» شريك البرنامج، موضحة أن إجمالي جوائز الحلقة 310 آلاف جنيه.

تحول رقمي في القطاع الزراعي

وقال صاحب مشروع «مزارع»: «في شركتنا هنساعد الفلاح ونشتري منه المحصول بسعر ثابت بنحدده معاه من البداية وكمان هندفع عربون، ونقدر نمول المزارع ونوردله كل البذور والأسمدة والشتلات اللي محتاجها ونتابع معاك زراعة المحصول خطوة بخطوة بفريق منتشر في 9 محافظات وبنتوسع، وبنشتغل على تحقيق تحول رقمي في القطاع الزراعي وهدفنا نكون الذراع التسويقية والتمويلية لصغار المزارعين وفي نفس الوقت نبقي الذراع الزراعية لشركات التصدير والتصنيع الغذائي».

زيادة الإنتاج وجودة في المحصول

من جانبه، قال صاحب مشروع «زرعي»: «إحنا بنحلم نغير شكل الزراعة في مصر.. ولو كسبنا في برنامج الفرصة ده هيساعدنا قوي، وأنا استقلت من وظيفتي وده مشروع العمر إن شاء الله، وهو فرصة حلوة للبلد كلها، وأهم حاجة عيالي يفتخروا بيا، ومشروعي منصة زراعية لحلول الزراعة الدقيقة وبتساعد المزارعين أنهم يستفيدوا من مواردهم ويحققوا زيادة في الإنتاج وجودة في المحصول».

تطوير الجرار العادي لمساعد آلي يوزع البذور والأسمدة والمبيدات

بينما كشف صاحب مشروع Smart Agriculture، أن عمل شركتهم هو تطوير تطبيق هدفه تطوير الجرار العادي لمساعد آلي يوزع كمية البذور والأسمدة والمبيدات التي تحتاجها الأرض، موضحًا: «بنخطط لعملية الزراعة من البداية وبنوفر تقارير دورية بحال الزرع ونعرف الفلاح محتاج إيه وبنحلم أننا نحسن المحصول ونزود إنتاج أراضي مصر من 30 لـ40%، وهدفنا تنظيم الخدمات الزراعية بحيث تكون مترتبة على بعض وبقينا وسيط بين الشركات اللي بتقدم الخدمات الزراعية والمزارع علشان يكون فيه سهولة للمستخدم».