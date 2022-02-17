«الحكومة»: آخر تحريك لسعر رغيف الخبز كان من 34 سنة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها تنوع في مصادر الحصول على القمح، مشيرًا إلى أن مصر في باقي السلع وصلت إلى مخزون تاريخي يصل إلى 6 و8 أشهر.

لم يحدث تحريك لسعر الرغيف منذ 34 سنة عندما ارتفع لـ5 قروش

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أنه بالطبع سيحدث تحريك لسعر رغيف الخبز، لأنه لم يحدث تحريك للسعر منذ 34 سنة عندما ارتفع سعر الرغيف لـ5 قروش ومنذ ذلك الوقت لم يتغير السعر، ولكن في الماضي كانت تكلفة الرغيف على الدولة 18 قرشا فقط مقابل أن يدفع المواطن 5 قروش.

يجب أن نعيد التوازن قدر الإمكان لسعر رغيف الخبز مقابل ما يتحمله المواطن

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه حاليا وصلت تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 68 قرشا على الدولة، وسعره لا يمثل سوى 7% من تكلفته، ويظل سعر الرغيف كما هو، ويجب أن نعيد التوازن قدر الإمكان لسعر رغيف الخبز مقابل ما يتحمله المواطن، وفي كل الأحوال الدولة ستظل تدعم هذه السلعة الاستراتيجية وما نسعى إليه قدر من التحريك لإحداث توازن.