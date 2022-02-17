لو بتفتح مشروع جديد.. 5 أسرار لازم تعرفها عشان تنجح

كشفت الغرف التجارية، خلال تقاريرها الاقتصادية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن أسرار نجاح أي مشروع أقتصادي جديد، وذلك من خلال 5 بنود لا بد من الاعتماد عليها عند عمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع من أهمها:

5 بنود لنجاح أي مشروع

البند الأول: هل هو مشروع صناعي أم خدمي أم تجاري؟ وما هي المشروعات المثيلة؟ مدعما ذلك بإحصائيات على مستوى المدينة والمديرية والمحافظة.

اقرأ أيضا دراسة جدوى مشروع مطعم مشويات في مصر.. أرباح تزيد عن 700 ألف جنيه

البند الثاني: ما هي الخامات الأساسية للمشروع؟ ومن أين يتم شرائها؟

البند الثالث: ما هي المنتجات الأولية التي ينتجها المشروع؟ وما الذي سوف ينتجه المشروع في المستقبل؟

البند الرابع: العناصرالفنية للمشروع ويمكن حصرها فيما يلي:

مراحل التصنيع: وهي شرح وافي عن طريقة تصنيع أي منتج: (خامات داخلة، عملية تشغيل، منتج نهائي)، مدعما بالكميات المساحة والموقع: (المساحة، الموقع، التجهيزات).

المستلزمات الخدمية للمشروع: مياه، كهرباء، تليفون، ويتم حساب ذلك تقديريا.

الآلات والمعدات والتجهيزات: مواصفة الماكينة، جهة تصنعيها، قدراتها الكهربية بالكيلو وات، توافر قطع الغيار، عدد الآلات المطلوبة، السعر.

احتياج المشروع من خامات: وصف لكل خامة بالتفصيل سواء فى الإنتاج أو التغليف، والكمية المستخدمة لكل خامة بالوزن أو العدد، محلية أم مستوردة وسعرها، مع تحديد دورة رأس المال.

العمالة: نوعيتها وعددها، وهي تنقسم إلى صاحب المشروع، مدير المشروع، فني، عامل، سائق، مشرفين تسويق، مع وصف متطلبات الوظيفة وتحديد الأجر الشهري لكل منهم.

ساعات العمل: هل هي وردية واحدة أم اثنتان أم ثلاثة؟.

منتجات المشروع: وصف وذكر كل منتج مع تحديد كميته وسعره.

التعبئة والتغليف: ما هي المواد المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف، ملصق على المنتج مدون عليه كافة البيانات من اسم المنتج واسم الجهة المنتجة وبياناتها، مع تحديد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

عناصر الجودة: وتتمثل في نظافة المكان وصحة القائمين على المشروع.

التسويق: وينحصر في المعارض، وتجار الجملة، والتجزئة... إلخ.

اقرأ أيضا لو بتدور على مشروع مضمون.. فصل «جلابية بلدي» واكسب 248 ألف جنيه في سنة

البند الخامس: الدراسة المالية، حيث يجب إعداد ميزانية التكاليف الاستثمارية وهي تكاليف مباشرة وغير مباشرة مع معرفة رأس المال الثابت ورأس المال العامل.

من ناحية أخرى، كشفت الغرف التجارية عن كيفية حساب الأرباح السنوية، وذلك يكون بحساب مجموع المبيعات السنوية، مخصوما منه مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة.