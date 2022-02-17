بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في افتتاح المؤتمر الليتورجي بروما

قال المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، في بيان نُشر على صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، شارك أمس الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الليتورجي، الذي دعا إليه ونظّمه وعقده مجمع الكنائس الشرقية، وذلك بالمعهد الحبري الآبائي الأوغستيني، بروما.

افتتاح المؤتمر اليوم الخميس

وافتتح المؤتمر اليوم الخميس الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية، والآباء الكرادلة، وأصحاب السيادة، والآباء الأساقفة المدعوّين إلى الدورة العامّة لمجمع الكنائس الشرقية، بالإضافة إلى ممثّلين عن الكنائس الكاثوليكية الشرقية من المختصّين في الليتورجية من بلاد الشرق، كما حضر أيضًا الأنبا كيرلس وليم، المدير البطريركي لإيبارشيّة أسيوط للأقباط الكاثوليك، ووفد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُعقَد بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على الرسالة التوجيهية، التي أصدرها المجمع الشرقي عام 1996 حول «التوجيهات الليتورجية بخصوص تطبيق القوانين الليتورجية في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية».