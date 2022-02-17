حقق أحلامك بمشروع منحل عسل 200 خلية.. أرباح تزيد عن 349 ألف جنيه

كشفت دراسة استرشادية حديثة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، أن مشروع منحل عسل 200 خلية، يحقق صافي أرباح يقدر بنحو 138.115 ألف جنيه في السنة الأولى من بدايته.

إقبال على المنتجات الطبيعية لنحل العسل

تعتمد فكرة المشروع على تربية نحل العسل، في خلايا لإنتاج العسل ومنتجاته الثانوية، نظرا لزيادة الإقبال على المنتجات الطبيعية للنحل، بسبب قيمتها الغذائية العالية، واستخداماتها العلاجية، والتوسع في إنتاج مركبات العسل، وارتفاع العائد المادي الناتج عن تربية النحل.

الهدف من المشروع

يهدف المشروع، إلى توظيف طاقات الشباب في إقامة مشروعات تتوائم مع البيئة الريفية، نظرا للاحتياج الشديد لتنمية الريف من خلال إقامة وتشغيل مشروع لإنتاح عسل النحل ومشتقاته، والمساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال عمليات التلقيح الطبيعي، التي يقوم بها العسل، بالإضافة إلى ما تدره من قيمة اقتصادية لصاحب المشروع.

منتجات مشروع منحل العسل

لا يقتصر مشروع تربية نحل العسل، على إنتاج العسل فقط، لكن هناك منتجات أخرى ضمن إنتاج هذا المشروع، مثل: حبوب لقاح، غذاء ملكات نحل، بروبوليس، وطرود نحل، بالإضافة إلى الإنتاج الأساسي، وهو عبارة عن عسل نحل نوارة برسيم فرزة أولى، عسل موالح فرزة ثانية، عسل قطن فرزة ثالثة.

الآلات والمعدات والخامات

يتطلب مشروع تربية نحل العسل، مجموعة من الآلات والمعدات والخامات:

- المعدات: «خلايا خشبية، علبة شمع، فراز يدوى، غذاية جانبية، مدخن وعتلة وقناع، سكينة كشط، عجلة تثبيت شمع أساس».

- الخامات: «طرد نحل، خامات تغذية تنشيطية، علاج فاروا فلفوليت»، بالإضافة لمستلزمات تعبئة وتغليف زجاجية ومعدنية وورقية.

دورة الإنتاج والاستثمارات الكلية

أوضحت دراسة جهاز المشروعات، أن عمر المشروع 5 سنوات، ويتطلب مدة 4 أشهر كدورة إنتاج، لافتا إلى أن رأس المال المطلوب لمشروع منحل عسل 200 خلية، تبلغ 121.990 ألف جنيه، مقسمة إلى نحو 58.189 ألف جنيه مساهمة المستفيد، فيما تبلغ قيمة القرض المطلوب 63.801 ألف جنيه.

المبيعات والأرباح السنوية المتوقعة

أظهرت الدراسة، أن حجم المبيعات السنوية المتوقعة لمشروع منحل عسل 200 خلية، تقدر بنحو 218 ألف جنيه في السنة الأولى، و467.302 ألف جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.

وقدرت صافي الأرباح السنوية المتوقعة بنحو 138.115 ألف جنيه في السنة الأولى و349.505 ألف جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.