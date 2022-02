مثلية «بشتقلك ساعات» لم تؤهله لأبرز جوائز برلين.. إليك القائمة الكاملة

خرج فيلم «بشتقلك ساعات» للمخرج المصري محمد شوقي حسن، خالي الوفاض من مهرجان برلين السينمائي، الذي أعلنت جوائزه مساء أمس، بينما تستمر فعالياته حتى 20 فبراير الجاري، رغم أن الفيلم كان مرشحا لحصد 3 جوائز مختلفة، ضمن مشاركته في قسم الـ«فورم» بفعاليات الدورة 72 من المهرجان.

فيلم بشتقلك ساعات بلا جوائز في مهرجان برلين

كان الفيلم الذي آثار الجدل على مدار الساعات الماضية، مرشحا لجائزة «GWFF» التي تمنح لأفضل تجربة إخراجية أولى، وذهبت الجائزة لفيلم «Sonne» للمخرجة النمساوية الكردية كوردوين أيوب، بينما ذهبت جائزة المنتدى الدولي للسينما الجديدة الذي يمنحها الاتحاد الدولي للنقاد «فيبرسي» إلى فيلم «Super Natural» للمخرج البرتغالي خورخي ياكوم.

والجائزة الثالثة التي كان مرشح لها فيلم بشتقلك ساعات، جائزة «كاليجاري» السينمائية لأفضل في قسم الـ«فورم»، من المقرر الإعلان عنها في ختام فعاليات الدورة 72 من المهرجان.

منافسة على جائزة «TEDDY» لأفلام تناولت المثلية

ما زال فيلم بشتقلك ساعات ينافس على جائزة «TEDDY»، المقرر الإعلان عنها غدا، التي تمنح للأفلام والأشخاص الذين يقدمون في أعمالهم السينمائية موضوعات مثلية، للمساهمة في التسامح والقبول والتضامن والمساواة في المجتمع، إذ تتنافس الأفلام من جميع أقسام مهرجان برلين السينمائي الدولي على الجائزة كل عام، لكن الجائزة لها لجنة تحكيم مستقلة عن لجنة تحكيم المهرجان.

جوائز المسابقة الرسمية لبرلين السينمائي 2022

كشفت لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي يترأسها المخرج الهندي إم نايت شيامالان، سيطرة صانعات السينما على جوائز المسابقة الرسمية، كما تم الإعلان عن جوائز الأقسام الموازية، فيما يلي القائمة الكاملة للجوائز.

- الدب الذهبي لأفضل فيلم: «Alcarràs» إخراج كارلا سيمون.

- الدب الفضي جائزة لجنة التحكيم الكبرى: «The Novelist’s Film» إخراج هونج سانجسو.

- الدب الفضي جائزة لجنة التحكيم: «Robe of Gems» إخراج ناتاليا لوبيز جاياردو.

- الدب الفضي أفصل مخرج: كلير دينيس عن فيلم «Fire».

- الدب الفضي لأفضل أداء في دور بطولة لـ ميلتم كابتان، عن دورها في فيلم «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush».

- الدب الفضي لأفضل ممثل مساعد لـ لورا باسوكي عن دورها في فيلم «Before, Now and Then (Nana)».

- الدب الفضي لأفضل سيناريو لـ ليلى ستيلر عن فيلم «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush».

- الدب الفضي لمساهمة فنية بارزة: «Everything Will Be OK» لـ ريثي بانه.

- تنويه خاص لفيلم «A Piece of Sky» إخراج مايكل كوخ.

جوائز لجنة تحكيم «Encounters»

- أفضل فيلم: «Mutzenbacher» للمخرج روث بيكرمان.

- جائزة أفضل مخرج لـ سيريل شوبلين عن فيلم «Unrest».

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ«See You Friday, Robinson» إخراج ميترا فراهاني.

جوائز لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية

- جائزة البرلينالة للأفلام الوثائقية لـ«Myanmar Diarie».

- تنويه خاص لـ«No U-Turn» إخراج.

جائزة لجنة تحكيم جائزة «GWFF»

- أفضل فيلم روائي طويل لـ«Sonne» إخراج كوردوين أيوب.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة:

- جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير: «Trap» إخراج أناستاسيا فيبر.

- الدب الفضي (جائزة لجنة التحكيم): «Sunday Morning» إخراج برونو ريبيرو.

- تنويه خاص لفيلم «Bird in the Peninsula» إخراج أتسوشي وادا.