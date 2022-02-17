أستاذ فيروسات: يجب الاستعداد لأي سيناريوهات تعادل أزمة كورونا

أكد الدكتور أيمن الشيبيني، الأستاذ في برنامج علوم الطب الحيوي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن الفيروسات لا تنتهي من الوجود، ومع الوقت سنجد فيروسات تظهر يوما بعد يوم، ويجب على الجميع الاستفادة من أزمة كورونا، والاستعداد لأي جوائح أو سيناريوهات تعادل أزمة سيناريو كورونا، موضحا أن الأزمة أثرت بالسلب على الجميع، مؤكدا أن هناك عدد من الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الحيوانات، خاصة لأن بعض الأمراض المعدية تأتي من خلال التعامل المباشر معها.

انتقال العدوى من الحيوانات

وأضاف «الشبيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من السلوكيات يجب التقيد بها تراعي التدخل البشري والتعامل المباشر مع الحيوانات، تتمثل في الابتعاد عن العادات الغذائية السلبية، كما يحدث في بعض دول العالم من أكل الحيوانات الحية والحيوانات التي لاتصلح كغذاء للبشر، بجانب وضع استراتيجية آلية التعامل مع الحيوانات للحد من انتشار الفيروسات والكائنات الحية.

الهدف من تطوير البحث العلمي

وتابع أن هناك محور آخر، يجب العمل عليه وتنميته لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تتمثل في البحث العلمي وتطويره ودعمه لإيجاد آليات جديدة للبحث عن بدائل، تتمثل في اللقاحات والأدوية، وظهر جليا في الفترة السابقة مع كورونا، والعمل على تطوير آليات البحث العلمي للتعامل مع تلك الأزمات، وإنتاج اللقاحات.

وأوضح أن التوعية الجيدة للشعوب، وتطبيق الممارسات الصحية والآدمية والسلوكيات الجيدة، من أبرز النصائح لمواجهة الأزمات، والتعامل مع مخاطر البيولوجية سواء كانت فيروسات أو بكتريا والتوعية من خلال كافة الوسائل التي تصل للمواطن، منوها بأن بعض المؤسسات تعمل على تدريس التوعية المجتمعية.