أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الترم الثاني.. 12 قلم رصاص بـ10 جنيهات

كشف تجار الأدوات المكتبية في الغرف التجارية، عن ثبات أسعار الترم الثاني هذا العام قياسا على آخر أسعار سجلتها المستلزمات المدرسية خلال الترم الأول من العام الماضي.

وقال محمد حسن نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية لـ«الوطن»، إن المقارنة بين أسعار المنتجات الخاصة بالمدارس هذا العام قياسا على أسعار الترم الأول العام ثابتة.

وأضاف «حسن»، قياس الأسعار يشير إلى عدم حدوث تحرك في أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام وحتى هذه اللحظة، متابعا: «أغلب منتجات المحلات المستوردة هي صينية، وتمثل ما يزيد عن 70% من حجم البضائع فضلا عن بعض المنتجات الأخرى من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغيرها، كما توجد بعض منتجات ومستلزمات المدارس محلية الصنع مثل بعض أنواع الكشاكيل والكراسات والأقلام وغيرها».

لا تأثير لشهر رمضان على حركة بيع وشراء الأدوات المدرسية

واستبعد حدوث أي تأثير لحركة المبيعات لسوق الأدوات ومستلزمات المدرسية بقدوم شهر رمضان، قائلا: «لا يوجد تداخل بين المناسبتين فالترم الثاني يأتي قبيل شهر رمضان المعظم بشهر على الأقل».

وأشار إلى أن البيع حاليًّا يقتصر على تكملة احتياجات الأسر من بعض مستلزمات المدارس مثل بعض رزم الكشاكيل والكراريس والأقلام، في حين أن أغلب المبيعات تتم في بداية العام الدراسي.

شعبة الأدوات المدرسية تنصح بشراء الاحتياجات الضرورية

ونصح المواطنين بعدم المبالغة في شراء الأدوات والمستلزمات الدراسية وشراء الاحتياج الضروري فقط حتى لا نخلق أزمة في المعروض.

ترقب حذر من التجار لأسعار جديدة

وفى سياق آخر، قال خالد حسن تاجر في الفجالة للبيع بسعر الجملة، إن الفترة الحالية تشهد ترقبًا لحالة السوق والأسعار بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي توقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.

ولفت في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الأسعار تشهد ثباتا حتى الآن فيما عدا ورق التصوير بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرًا إلى أن بعض كبار المستوردين يحجمون على بيع بضاعتهم تحسبًا لرفع الأسعار بعد قرار المركزي، والبعض الآخر يقوم بتحميل البضاعة 10% بشكل مبدئي، لافتا إلى أن الورق فقط هو المرتفع، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المطروح حاليا من الأدوات المدرسية مخزون من الترم الأول.

وتستعرض «الوطن» الأسعار المتداولة للكتب الخارجية والأدوات المدرسية في سوق الفجالة كالتالي:

أسعار الأدوات المدرسية

يباع 12 قلم رصاص بسعر 10 جنيهات - يباع 12 قلم رصاص فسفوري بسعر 30 جنيها - 12 قلم جاف بسعر 10جنيهات - طقم برايات عدد 48 بسعر 72 جنيها لانش بوكس يتراوح سعر بين 9.5 حتى 20 جنيها تكيت عدد 80 بسعر 22.5 - جلاد يتراوح السعر ما بين 6.5 - 10 جنيهات أقلام ألوان شمع عدد 12 لون يباع بسعر 7.5 حتى 12.5 جنيه كشكول 56 ورقة بسعر 180 جنيه - كراسة 28 ورقة بسعر جنيه - الكشكول الديزاني بسعر 3 جنيهات الكشكول السلك سعرة يبدأ من 5 جنيهات حتى 12.5 للكشكول الـ 100ورقة و20 استيكة بسعر 12 جنيه.

أسعار الكتب الخارجية

هناك توافر في كافة الكتب الخارجية وهناك عروض أسعار وتخفيضات تتراوح ما بين 5 لـ 10% في عدد من المكتبات وتلاحظ عدم توافر أي كتب دراسية للصف الرابع.

وتباع كتب قطر الندى والخاصة «k1-k2» عبارة عن 3 كتب تباع بسعر 75 جنيها وهي عبارة عن 3 كتب - المستوى الثاني من كتب قطر الندى وبها علبة ألوان وقلم رصاص تباع 75 جنيها - ويباع الكتاب العربي بسعر 35 جنيها - وكتاب الصف الثاني الابتدائي عربي - حساب بسعر 58 جنيها للصف الثالث عربي ورياضيات بسعر 59 جنيها.

كتب الأضواء اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي تباع بسعر 53 جنيها والرياضة يباع بسعر 45 جنيها والدراسات تباع بسعر 39 جنيها.

كتب bit by bit، يباع الكتاب للصف السادس بسعر 48 جنيها والصف الخامس بسعر 47 جنيها.