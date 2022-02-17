مجد القاسم يكشف لـ«الوطن» حقيقة دعمه لـ«داعش» الإرهابي: حساباتي مخترقة

فوجئ الجمهور العربي ومتابعي مجد القاسم، بـ منشورات داعمة لـ داعش الإرهابي، عبر صفحاته من خلال إنستجرام وفيسبوك، وكشف المطرب السوري، حقيقة الأمر، أنه مجرد اختراق لحساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه جار محاولة استراجعها، وجرى إبلاغ الجهات المختصة.

وصرح مجد القاسم لـ«الوطن»، بأنه تعرض لاختراق حساباته الرسمية خاصة «فيسبوك - وإنستجرام»، صباح اليوم، وكل ما ينشر عليها عن دعم داعش وما شابه، ليس له علاقة به.

مجد القاسم يحذر متابعيه

وأكد مجد القاسم، أنه غير مسئول عن كل المنشورات والرسائل التي تصدر من حساباته «بإنستجرام، فيسبوك»، لكل متابعيه لم يكن هو من يرسلها، ويحذرهم من مراسلة هذا المخترق، مطالبا عدم الرد على الرسائل التي تصدر من الحسابين المخترقين السالف ذكرهما، وينبه أصدقائه وجمهوره، بعدم الرد على الرسائل أو التفاعل لحين استرداد الصفحتين الرسمية والشخصية.

وأضاف القاسم، أنه في محاولة لاستعداد حساباته الشخصية، وجرى إبلاغ الجهات المختصة بالأمر.

القاسم يعلن وفاة والده

كان آخر نشاط لـ المطرب السوري مجد القاسم على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، هو إعلان وفاة والده في أوائل العام الحالي 2022، مردفا صورة مع ابيه قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة والدي المرحوم أبوفيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا بيي ويقدرنا على الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وقدم متابعيه ومحبيه التعازي له من خلال التعليقات، داعيين لوالده بالرحمة.