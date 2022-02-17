7 بدائل للدروس الخصوصية بمختلف صفوف التعليم.. «ماتضيَّعش فلوسك»

ساعات قليلة، وينطلق الفصل الدراسي الثاني، الذي انتشرت الكثير من الأقاويل حول تأجيله، ولكن أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في موعدها إذ تبدأ يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري.

ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الصفوف الدراسية المختلفة، يبدأ الطلاب الخضوع للدروس الخصوصية الذي لا يستغنى عنها الكثيرون، وهو ما تحذر منه وزارة التربية والتعليم، مناشِدة أولياء الأمور مساعدتها في القضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف أموالهم، وفي محاولة منها لتقليل الدروس الخصوصية، أتاحت الوزارة عدة طرق من أجل محاربة الدروس الخصوصية.

كيف تقلل الدروس الخصوصية؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم، العديد من المنصات والمصادر التعليمية المختلفة من أجل إحلال بدائل الدروس الخصوصية، أبرزها:

يمكن متابعة الدروس المختلفة لمعظم الصفوف الدراسية من خلال منصة حصص مصر، إذ تتيح التربية والتعليم شرحا لكافة المواد الدراسية، ومراجعات، وبنوك أسئلة، ونماذج امتحانات استرشادية للطلاب من الصف الثالث الإعدادي حتى الثالث الثانوي والمراجعات في مختلف المواد.

الاستفادة من منصة "حصص مصر"

ويمكن الاستفادة من منصة حصص مصر، من خلال الدخول إليها وتسجيل حساب جديد وتسديد سعر الاشتراك في المنصة حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من المناهج والأسئلة ونماذج الامتحانات التي تقدمها المنصة التعليمية، ويمكن التسديد من خلال الطرق التالية أبرزها: «فوري، والفيزا، وميزا، وأورنج كاش، وفودافون كاش».

ولا يقتصرالأمر على منصة حصص مصر، بل توفر التربية والتعليم 6 منصات إلكترونية لمساعدة الطلاب في تعلم دروسهم وفهمها، أبرزها بنك المعرفة المصري، منصة التعليم الإلكتروني، منصة البث المباشر، منصة ذاكر، منصة القنوات التعليمية، والمكتبات الإلكترونية.