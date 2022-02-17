بدء عزاء نادية عصمت السادات في مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة

وسط توافد كبير من رجال الدولة والشخصيات العامة، أقامت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عزاء نادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث يقام العزاء بمسجد الخلفاء الراشدين في مصر الجديدة بجوار المريلاند.

وفاة بعد صراع مع فيروس كورونا

وتوفيت نادية عصمت السادات، أول أمس الثلاثاء، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وشيعت الجنازة اليوم الأربعاء من مسجد السلام بمدينة نصر.

ونعاها كريم طلعت السادات في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتشيع الجنازة غدا، من جامع السلام بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء».

إعلان وفاة نادية عصمت السادات

من جانبه، نعاها النائب السابق زين السادات عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «البقاء لله تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى، شقيقتي نادية عصمت السادات، وتُشيع الجنازة اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر، من مسجد السلام في مدينة نصر، اللهم أسكنها فسيح جناتك، وتقبل صالح أعمالها، رب اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس».