مُلّاك عمارة قديمة بدار السلام: إحنا بنعاني والمستأجر بيدفع 30 جنيه «فيديو»

ما زال الحديث عن «الإيجار القديم» محور اهتمام الرأي العام، خاصة مُلاك العقارات القديمة، الذين يستغيثون من امتلاكهم لوحدات سكنية مؤجرة بجنيهات قليلة بينما تقدر قيمتها حاليا بآلاف وربما ملايين الجنيهات، خاصة بعد تحرك الحكومة لحل مشكلة الإيجارات القديمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة حل الأزمة، وقدمت الحكومة مشروع قانون يتضمن عددًا من التعديلات.

وأجرت «الوطن» معايشة مع مُلاك أقدم عمارة بنظام الإيجار القديم في دار السلام، التي تتكون من 7 طوابق تضم 18 وحدة سكنية كلها مؤجرة بالنظام القديم، بينها 4 وحدات مغلقة، بينما يدفع مستأجرو باقي الوحدات السكنية مبلغا ضئيلا يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، ويسرد التقرير التالي معاناة ملاك الإيجار القديم في هذا العقار.

أشهر عمارة «إيجار قديم» في دار السلام

قال الحاج محمد، أحد ملاك العقار، إنه لا يجوز للمستأجر دفع إيجار قدره 20 جنيها وغلق الشقة، مؤكدا أن العمارة بها مستأجر ابنه ممثل كبير ويغلق الشقة أيضا، وأضاف: «الوضع ده مايرضيش حد، إحنا الملاك متضررين وعايزين توازن وعدل، يعني حرام المستأجرين يورثوا الشقق وصاحب العقار بيعاني ماديا».

وأضاف مالك آخر لأقدم عمارة إيجار قديم في دار السلام، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أن مشاكل المُلاك تتمثل في أن مبلغ الإيجار لا يكفي، إذ يحصل المالك على مبالغ قليلة لا تفي باحتياجاته، كما أن بعض المستأجرين يغلقون الشقق، مطالبا بالنظر إلى حقوق الملاك: «فيه مستأجرين عايزين ياخدوا مبالغ كبيرة جدا وصلت لـ350 ألف جنيه مقابل تسليم الشقة، وهما بيدفعوا إيجار 30 جنيه».

وقال مالك آخر إنهم لا يريدون تشريد المستأجرين ولكن يريدون فقط العدل في الإيجار من خلال توقيع عقود جديدة بمبلغ عادل يوفر حياة كريمة للمالك.

الملاك: نطالب بتسليم الشقق المغلقة فوراً

من جانبه أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف مُلاك العقارات القديمة، أن مطالب مُلاك الإيجار القديم بسيطة جدا: «نحن نطالب باستعادة مليون و600 ألف شقة مغلقة فوراً، كما نطالب أيضا بزيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 500 جنيه إيجار، وأيضا المحال التجارية يراعى تسليمها بحد أقصى عام».