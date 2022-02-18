أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة.. مرض وكورونا وخلافات

شهدت الساحة الفنية خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا ما بين مرض وكورونا وخلافات فنية، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأحداث.

إصابة صفاء جلال بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة صفاء جلال خلال الساعات القليلة الماضية إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها على «فيس بوك» قائلة: «النهارده يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال».

ووجهت صفاء تحذيرا لجمهورها قائلة: «خلوا بالكم من نفسكم، الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض، ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي».

وكشفت «صفاء» عن الأعراض التي تشعر بها عقب إصابتها في تصريح لـ«الوطن» قائلة: «عندي تكسير جامد في الجسم وصداع وشعور بشرخ في الزور».

تلقي الإعلامية سارة حسن الكيماوي

كما أعلنت الإعلامية سارة حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استعدادها لتلقي جلسات كيماوي بعد استئصال ورم في المخ في نوفمبر الماضي وطالبت سارة من جمهورها الدعاء لها حيث كتبت قائلة: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

خلاف فلوكس وإلهام شاهين

ومازال خلاف الفنان أحمد فلوكس والفنانة إلهام شاهين مستمرا بعد إعلان الأخيرة أنه لا مانع من القبلات في السينما، وهو الأمر الذي أثار غضب الفنان أحمد فلوكس وظل يهاجمها عبر منشورات على السوشيال ميديا ولكن إلهام شاهين تجاهلت كل منشورات فلوكس وقالت في تصريح لـ«الوطن»: «اللي مش عاجبه الفن يسيبه».